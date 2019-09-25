عون: ملتزمون القرار 1701 لكن التزامنا لا يلغي حقنا الطبيعي بالدفاع المشروع عن ارضنا وشعبنا بكل الوسائل المتاحة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 25 2019 - 18:04

عون: ملتزمون القرار 1701 لكن التزامنا لا يلغي حقنا الطبيعي بالدفاع المشروع عن ارضنا وشعبنا بكل الوسائل المتاحة

منذ 19 mins 25 September، 2019
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة