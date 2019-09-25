الرئيس عون امام الجمعية العامة للامم المتحدة: الخروق الاسرائيلية للقرار 1701 لم تتوقف يوما والاعتداءات على السيادة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 25 2019 - 18:04

الرئيس عون امام الجمعية العامة للامم المتحدة: الخروق الاسرائيلية للقرار 1701 لم تتوقف يوما والاعتداءات على السيادة

منذ 21 mins 25 September، 2019
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