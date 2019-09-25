الرئيس عون امام الجمعية العامة للامم المتحدة: الخروق الاسرائيلية للقرار 1701 لم تتوقف يوما والاعتداءات على السيادة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 25 2019 - 18:04
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الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني لـ"FOX NEWS": المحادثات لن تستأنف ما لم يتراجع ترامب عن عقوباته وضغوطه على إيران
الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بعد لقائه الثاني بالشيخ روحاني: أعتقد أن الظروف تهيأت لبدء حوار بين قادة إيران وأميركا
وكالة فارس: جونسون وماكرون يطالبان الشيخ روحاني خلال اجتماعهما به بعقد لقاء مع ترامب أثناء زيارته إلى نيويورك
رئيس الوزراء الباكستاني: نلعب دور الوسيط لحلحلة التصعيد مع إيران بطلب من ترامب وولي العهد السعودي محمد بن سلمان
قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي: إيران أصبحت اليوم نموذجاً للصمود والثبات بوجه القوى العالمية
اللواء سلامي: بلغنا من القوة ما جعل العدو يعتقد أننا وراء كل ما يحدث في المنطقة
رئيس الجمهورية من الأمم المتحدة: التزامنا بالقرار 1701 لا يلغي حقنا في الدفاع عن نفسنا وأرضنا بكل الوسائل
العماد ميشال عون: أناشد زعماء العالم العمل على إعادة اللاجئين إلى سوريا بعد توافر شروط العودة الآمنة
قاضية التحقيق العسكري نجاة أبو شقرا تستمع لشهادات دفعة جديدة من الأسرى المحررين في قضية العميل عامر الفاخوري
رئيس لجنة الإعلام والاتصالات النائب حسين الحاج حسن يعلن تقديم طلب للرئيس بري بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية بملف الخليوي
ممثل شركات موزعي المحروقات في لبنان فادي ابو شقرا للمنار: ندعو حاكم مصرف لبنان للتدخل لضبط عمل الصرافين في الاسواق
رئيس تجمع شركات مستوردي النفط في لبنان جورج فياض: الاتفاق على آلية للدفع بالدولار يحل أزمة المحروقات فوراً في البلد
مراسل المنار: قوة صهيونية نفذت عملية بحث خارج السياج التقني في منطقة كروم الشراقي في بلدة ميس الجبل جنوب لبنان
الاساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية يعتصمون للمطالبة بإقرار ملف التفرغ الحالي لإعادة الأمور الى نصابها القانوني
رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي تعلن فتح تحقيق رسمي لعزل الرئيس دونالد ترامب
بيلوسي: ترامب اتصل بدولة أجنبية للتدخل في شؤون بلدنا الداخلية وهذا خرق فاضح للقانون ويجب أن يحاسب
ترامب: إطلاق إجراءات العزل سينعكس إيجاباً على فرصي في إعادة انتخابي لولاية ثانية
آ ف ب: ترامب طلب من الرئيس الاوكراني إجراء تحقيق في شأن منافسه في الانتخابات المقبلة جو بايدن
مجلس العموم البريطاني يعقد اليوم أولى جلساته عقب رفض المحكمة العليا قرار جونسون تعليق عمل البرلمان
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يبدأ زيارة رسمية إلى روسيا ويلتقي نظيره الرئيس فلاديمير بوتين
وزراء خارجية روسيا وإيران وتركيا اتفقوا على المشاركة في الاجتماع الأول للجنة الدستورية السورية في جنيف
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يحذر المجتمع الدولي من ممارسة أية ضغوط على أطراف العملية السياسية في سوريا
إرهابيو جبهة النصرة يطلقون الرصاص على الأهالي لمنعهم من الخروج عبر ممر أبو الضهور بريف إدلب الجنوبي الشرقي
اندلاع مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال اثر اقتحامها مدينة رام الله المحتلة
قوات العدو تقتحم بلدة "بيرزيت" في رام الله المحتلة وتداهم سكن الطلبة الفلسطينيين وتعتقل 3 منهم
قوات الإحتلال تعتقل وزير شؤون القدس فادي الهدمي و7 فلسطينيين من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية المحتلة
إعلام العدو: جرح مستوطنة في عملية طعن بالقرب من مستعمرة مكابيم بالقرب من رام الله
رئيس العراق برهم صالح: استقرار العراق مصلحة للجميع ولن يكون منطلقاً للهجوم على أي بلد في المنطقة
مصادر يمنية: قصف صاروخي ومدفعي سعودي يستهدف مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية في صعدة
ائتلاف 14 فبراير: مجزرة الضالع الشنيعة تكشف من جديد الوجه السعودي الأميركي الإرهابي والدموي
ائتلاف 14 فبراير: نحن على يقين تام أن الرد اليمني القادم على عدوان آل سعود سيكون أكثر شدة وقوة
رويترز: ارامكو السعودية تطلب من بنوك تقديم مقترحات بشأن قرض لتمويل مشروع بقيمة مليار دولار
وكالة الأنباء الجزائرية: السجن 15 سنة لسعيد بوتفليقة ومسؤولين أمنيين سابقين بتهمة التآمر ضد الدولة لتغيير النظام
5 جرحى بينهم شرطي بانفجار قنبلة على جانب الطريق لدى مرور حافلة للشرطة بمحافظة أضنة جنوب تركيا
للمساهمة بدعم المقاومة عبر مكاتب هيئة دعم المقاومة الإسلامية على الرقم 01550450 أو عبر جميع فروع القرض الحسن رقم الحساب 8142401
لكفالة أيتام الشهداء تستقبل مؤسسة الشهيد الخيرية تبرعاتكم على الرقم 70129100 أو عبر فروع القرض الحسن رقم الحساب 81425
الرئيس عون امام الجمعية العامة للامم المتحدة: الخروق الاسرائيلية للقرار 1701 لم تتوقف يوما والاعتداءات على السيادة
منذ 21 mins
25 September، 2019
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