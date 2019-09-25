البيت الأبيض ينشر مضمون الاتصال الهاتفي بين ترامب ونظيره الاوكراني بعد بدء النواب دراسة عزل الرئيس الأمريكي – موقع قناة المنار – لبنان
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September 25 2019 - 18:04

البيت الأبيض ينشر مضمون الاتصال الهاتفي بين ترامب ونظيره الاوكراني بعد بدء النواب دراسة عزل الرئيس الأمريكي

منذ 29 mins 25 September، 2019
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