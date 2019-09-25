أبرز التطورات على الساحة السورية

المشهد الميداني والأمني:

حلب:

– أصيب عدد من المدنيين جراء سقوط قذيفة أطلقها الارهابيون قرب مشفى الرجاء بمنطقة حلب الجديدة، في مدينة حلب، كما سقطت قذيفة أطلقها الإرهابيون على حي شارع النيل.

ـ قتل أحد المسلحين وأصيب أكثر من 10 آخرين جراء اشتباكات اندلعت مساء أمس في مدينة جرابلس بريف حلب الشمالي الشرقي، بين “فرقة السلطان مراد” وفصيل “حماة العقيدة” التابعين لـ “الجيش الحر” والمدعومين تركياً، دون معرفة أسباب الاشتباكات.

ـ أصيب شخصان إثر انفجار لغم أرضي زرعه مجهولون على الطريق الزراعي شرق مدينة اعزاز الخاضعة لسيطرة فصائل “الجيش الحر” المدعومة تركياً بريف حلب الشمالي، يوم أمس، بحسب “المرصد السوري المعارض”.

ـ أختطف مجهولون فتاتين في مدينة عفرين الواقعة تحت سيطرة فصائل “الجيش الحر” المدعومة تركياً بريف حلب الشمالي الغربي.

دير الزور:

ـ أصيب أحد المدنيين جراء إطلاق النار عليه يوم أمس من قبل أحد مسلحي “قسد” أثناء الاقتراب بدراجته النارية من آليات تابعة لـ “قسد” على الطريق الرئيسي لقرية جديدة عكيدات بريف دير الزور الجنوبي الشرقي.

ـ وقع انفجار مجهول في مستودع للمواد الإغاثية في قرية أبو حردوب الخاضعة لسيطرة “قسد” بريف دير الزور الجنوبي الشرقي، دون ورود معلومات عن إصابات أو طبيعة الانفجار.

– داهمت “قسد” يوم أمس بلدة الشحيل بريف دير الزور الجنوبي الشرقي، واعتقلت نازحين من أحد المنازل.

الحسكة:

– قتل مسؤول ما تسمى “ساحة الشدادي” بـ “قسد” المدعو شيار امد، جراء انفجار عبوة ناسفة زرعها مسلحون مجهولون، في محيط قرية الأبيض بريف الحسكة الجنوبي الغربي.

الرقة:

ـ حلق الطيران المروحي التركي والأمريكي في سماء مدينة تل أبيض بريف الرقة الشمالي.

– أصيب أحد مسلحي “الوحدات الكردية _قسد” جراء هجوم شنه مسلحون مجهولون بالقنابل اليدوية استهدف دورية عسكرية تابعة لـ “الوحدات” في قرية العوجة شرق بلدة الكرامة بريف الرقة الشرقي.

– انفجرت عبوتين ناسفتين احداهما صوتية استهدفتا دورية عسكرية تابعة لـ “قسد”، قرب مدرسة حطين في مدينة الرقة، دون ورود معلومات عن إصابات.

حماه:

ـ مئات العائلات إلى منازلها في بلدة مورك بريف حماه الشمالي التي طهرها الجيش السوري من الإرهاب.

إدلب:

ـ أطلق إرهابيو “جبهة النصرة” الرصاص الحي على الأهالي لمنعهم من الخروج عبر ممر أبو الضهور بريف إدلب الجنوبي الشرقي، كما أحتج الأهالي بسبب منع إرهابيي “جبهة النصرة” لهم من الوصول عبر ممر أبو الضهور.

وفي السياق ذاته وفرت الدولة السورية منذ اليوم الأول كافة المستلزمات من أجل تأمين خروج الأهالي من إدلب عبر ممر أبو الضهور.

ـ عاد أهالي مدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي إلى منازلهم بعد تحريرها من الإرهاب.

ـ ضبطت الجهات المختصة كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر في المنطقة الجنوبية بينها 60 صاروخ غراد و100 قذيفة دبابة وقذائف مدفعية وأكثر من 200 ألف طلقة متنوعة العيارات وطائرة مسيرة وأجهزة اتصال ورؤيا ليلية وسيارة “إسرائيلية” وعددا كبيرا من الرشاشات المتنوعة من بنادق آلية.

المشهد العام:

محلياً:

ـ بحث وزير النفط والثروة المعدنية المهندس علي غانم مع محمد إسلامي وزير الطرق وبناء المدن ورئيس الجانب الإيراني في اللجنة الاقتصادية الوزارية المشتركة بين إيران وسورية مجالات تطوير التعاون الاستراتيجي بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والإنتاجية وخاصة في مجال النفط والصناعة النفطية.

وأكد الجانبان خلال الاجتماع الذي عقد في طهران اليوم عزمهما على الاستمرار في مسيرة التعاون الثنائي ورفع مستوى هذه العلاقات إلى مستوى العلاقة السياسية المتميزة بين البلدين.

كما شدد الجانبان على تحقيق شراكات حقيقية بين رجال الأعمال السوريين والإيرانيين في القطاعين الخاص والحكومي.

وأشار الوزير غانم إلى زيارته لمجمع “عسلوية” جنوب إيران للصناعات النفطية والبتروكيماوية وقال إن “هذه الزيارة شكلت فرصة للاطلاع على الإنجازات الإيرانية في مجال الطاقة والبتروكيماويات ونقل التجربة الإيرانية في هذا المجال إلى سورية”.

ولفت الوزير غانم إلى اللقاء في غرفة الصناعة والمناجم والتجارة مع شركات القطاع الخاص الإيرانية في مجال النفط والصناعة النفطية موضحا أنه “تم تبادل الآراء حول كل ما يلزم بشأن الاستثمار في سورية كما تمت الإجابة عن كل التساؤلات بهذا الخصوص”.

إلى ذلك بحث غانم مع حسن دانائي فر مستشار النائب الأول للرئيس الإيراني رئيس لجنة العلاقات الاقتصادية السورية الإيرانية العراقية السبل الكفيلة للارتقاء بمستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتبادل التجاري بين سورية وإيران وما تتطلبه المرحلة الحالية والمستقبلية من مضاعفة الجهود المشتركة وصولا إلى أفضل النتائج في المشروعات المشتركة بين الجانبين.

ـ رفضت جماعة “الإخوان المسلمين” في سوريا تشكيل اللجنة الدستورية، التي أعلنت عنها الأمم المتحدة.

واعتبرت الجماعة في بيان نقلته تنسيقيات المسلحين، أن تشكيل اللجنة لم يقم على أسس سياسية سليمة، وهي وليدة انحراف سياسي في القرارات الأممية.

وأضافت أن “المشكلة الجوهرية” في سوريا ليست دستوراً أو انتخابات أو الحصول على مقعد في حكومة أو برلمان، وإنما “المشكلة في نظام استبدادي أمني قمعي، لا يؤمن بدستور وبقيمة الإنسان وحقه في الحرية والكرامة”.

وأشارت جماعة “الإخوان المسلمين” إلى أن ما يجري في سوريا هو “فرض حل عسكري بلبوس سياسي”، مؤكدة أنها ليس لديها أي تمثيل رسمي أو غير رسمي في قائمة اللجنة

ـ كشف حساب “أس الصراع في الشام” على موقع تويتر لصاحبه المدعو “أبو صالح الحموي” المسؤول السابق في “جبهة النصرة” حجم المصاريف الشهرية لأبرز مسؤولي “هيئة تحرير الشام” وأسرهم بشكل شهري.

ونشر “الحموي” عبر حسابه منشوراً أوضح من خلاله أنَّ مصاريف مسؤول “الهيئة” الملقب “أبو محمد الجولاني” مع عدد من مسؤولي الصف الأول فيها، تتجاوز 13 ألفاً و 500 دولار شهرياً، موضحاً أنَّ “الجولاني” يرسل لعائلته مبلغاً شهرياً وقدره 3 آلاف دولار، فيما أنَّ نائبه الملقب “أبو أحمد حدود” و”الأمني العام” لـ “الهيئة” يخصص مبلغ 2000 دولار شهرياً لتوزيعها على 5 عوائل من بلدته.

ويدفع المسؤول الأمني في “الهيئة” المدعو عبد الله، شهرياً 3500 دولار، كمصاريف شخصية، في حين، يستبدل “أبو ماريا القحطاني” وهو عضو ما يسمى “مجلس الشورى” سيارته الشخصية بشكل شهري مع دفعه 2000 دولار كفرق للسيارة الجديدة، وذلك وفقاً لـ “أبو صالح الحموي”.

أمّا المسؤول “أبو أحمد زكور” والذي يشغل منصب مسؤول الشؤون الاقتصادية السابق في “الهيئة”، يخصص 3 آلاف دولار شهرياً لكل زوجة من زوجاته.

وعلّق “الحموي” في تغريدته أنه لو قام المسؤولين المذكورين بدفع نسبة 10% من مصاريفهم الشهرية، لمساندة العوائل النازحة في المخيمات العشوائية بالشمال السوري، لكانوا سدّوا حاجة هذه العوائل.

ـ قال “المرصد السوري المعارض” إن بلدة عين عيسى الخاضعة لسيطرة “قسد” والواقعة بريف الرقة الشمالي تشهد استياءً شعبياً متصاعداً بشكل كبير حول قضايا الفساد والأوضاع “الأمنية” في البلدة ومخيمها.

وأفادت “مصادر” لـ “المرصد” أنّ 3 مسلحين ممن كانوا في صفوف داعش سابقاً وباتوا اليوم مقربين من “قسد”، يعيثون فساداً في بلدة عين عيسى ومخيمها، دون رقيب أو حسيب، وينشط أحدهم وهو الأبرز بينهم كمافيا في المنطقة بعد تجنيده لعشرات المسلحين السابقين في داعش للعمل تحت إمرته بغية تسهيل أعماله ولإرهاب المدنيين والنازحين.

وأضافت “المصادر” أن عمليات نهب وسرقة من بيع وشراء أراضي تعود ملكيتها لأشخاص غير متواجدين هناك، فضلاً عن تهريب مسلحين من داعش خارج مخيم عين عيسى بالرغم من القرارات الصارمة بهذا الشأن، إلا أن العمليات هذه جميعها تجري بدعم وتورط أشخاص ومسؤولين ضمن “قسد”، في الوقت الذي تشهد فيه البلدة حركة عمل ضعيفة بعد قرار “قسد” بمنع نازحي مخيم عين عيسى بالعمل خارج المخيم إلا في حال وجود كفيل لهم، الأمر الذي زاد من استياء المدنيين هناك.

ـ قالت تنسيقيات المسلحين نقلاً عما أسمتها “مصادر” إن مسؤول فيما تسمى “وحدات مكافحة الإرهاب” التابعة لـ”قسد”، اجتمع يوم أمس مع وجهاء المتظاهرين في مدينة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي، واستمع لمطالبهم بعد أن علم بسلمية التظاهرة التي خرجت يوم أمس من قبل الأهالي في المدينة، احتجاجاً على ممارسات “قسد” والمتمثلة بمنع الدراجات النارية وانقطاع مادة الخبز وسوء الخدمات.

وبحسب التنسيقيات، فإن مطالب المتظاهرين تمثلت برفع حظر التجول عن الدراجات النارية، وجعل المخبز الآلي تحت “إدارة مدنية” وليست عسكرية، وتوفير مادة المازوت.

وأوضحت “المصادر” أن المسؤول في “قسد” لم يجتمع مع الأهالي إلا بعد قطعهم الطريق بإشعال الإطارات أمام رتل تابع لـ “التحالف الدولي” أثناء مروره عند التقاطع بين مسجدين وسط سوق مدينة الشدادي، مشيرةً أن الأهالي فتحوا الطريق عقب لقائهم مع المسؤول.

دولياً:

ـ أعرب وزراء خارجية كل من روسيا وإيران وتركيا، عن موافقتهم للمساهمة في مسألة إجراء الاجتماع الأول للجنة الدستورية المعنية بسوريا في جنيف.

وجاء في بيان مشترك للدول الثلاث نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية: إن “الوزراء اتفقوا على المساهمة بعقد الاجتماع الأول للجنة الدستورية في جنيف”.

وعقد وزراء خارجية إيران وروسيا وتركيا الدول الضامنة لـ “صيغة أستانا” اجتماعا ثلاثياً، على هامش الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

ـ أكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ضرورة احترام جميع الحكومات لوحدة وسيادة الاراضي السورية، وقال انه على المجتمع العالمي ارغام الكيان الصهيوني على وقف اعتداءاته على سوريا.

واضاف ظريف خلال اجتماع عقد في مقر منظمة الامم المتحدة في نيويورك أمس الثلاثاء خلال الاجتماع رفيع المستوى للاتحاد الاوروبي حول ازمة سوريا، انه على جميع القوات الاجنبية المتواجدة في الاراضي السورية من دون موافقة الدولة السورية ان تغادرها.

وقال حول سبيل الحل للازمة السورية لقد أكدنا على الدوام بان طريق الحل الوحيد للازمة السورية هو طريق الحل السياسي بقيادة سوريا وبدعم من منظمة الامم المتحدة ولقد أكدنا خلال الاجتماع الاخير لمسيرة آستانا على هذا النهج.

واشار وزير الخارجية الايراني الى انه تم خلال الاجتماع الاخير لمسيرة آستانا انتهاء العمل بنجاح حول تركيبة اللجنة الدستورية وأعلنا الاستعداد لتسهيل تشكيل اللجنة واعتبر الاتفاق بين الدولة السورية والمعارضة على تشكيل اللجنة بانه اثبت تأثير مبادرة آستانا.

واكد ظريف ضرورة احترام الجميع لسيادة سوريا واستقلالها السياسي ووحدة اراضيها واضاف، ان الاجتماع الاخير لعملية آستانا رفض اي محاولة لإيجاد حقائق جديدة على الارض بذريعة مكافحة الارهاب ومنها مبادرات الحكم الذاتي غير القانونية كما أكدنا عزمنا على الوقوف امام اي مخططات انفصالية ويجب على جميع القوات الاجنبية المتواجدة في سوريا من دون موافقة الدولة فيها مغادرة الاراضي السورية.

واكد بان اعتداءات الكيان الصهيوني على سوريا تؤدي للمزيد من تعقيد الاوضاع فيها ويتوجب على المجتمع العالمي ارغام هذا الكيان على وقف جميع اعتداءاته، معتبرا مبادرة الولايات المتحدة للاعتراف رسميا بضم الجولان السوري المحتل الى “اسرائيل” امراً باطلاً وغير قانوني، فالجولان جزء من ارض سوريا وستبقى كذلك.

واكد ضرورة عدم تسييس قضية عودة اللاجئين والنازحين واعتبر ذلك امراً مرفوضاً واكد كذلك على ضرورة اعادة البناء والاعمار في سوريا واضاف، ان من الضروري دعم هذه العملية والتي لا ينبغي تسييسها او ربطها بقضايا اخرى.

وصرح وزير الخارجية الايراني بان طهران باستضافتها للاجتماع القادم لعملية آستانا ستقدم المزيد من الدعم لإيجاد السلام والاستقرار في سوريا.

ـ قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فير شينيين إن الإعلان عن تشكيل اللجنة الدستورية بسوريا بمثابة “إنجاز حقيقي” لكل أطراف المجتمع الدولي.

وجاء ذلك في كلمة له، خلال الاجتماع الوزاري رفيع المستوى بشأن سوريا على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، وشارك في الاجتماع وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، ووزراء خارجية إيران ولبنان والأردن وإيطاليا، بالإضافة إلى الممثلة العليا للشؤون السياسية والخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، والممثل الخاص للأمين العام إلى سوريا بير بيدرسن، ومفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي.

وأضاف فير شينيين: “الآن صار بإمكاننا أن ننطلق الى حوار سوري – سوري في جنيف بما يحقق مصالح جميع السوريين”.

وأشار نائب الوزير الروسي إلى أن بلاده ماضية في الحملة الرامية إلى مكافحة “الإرهاب” في سوريا، متعهداً بالمحافظة على سلامة أرواح المدنيين.

وأكد نائب وزير الخارجية الروسي أن الدول الضامنة لمسار أستانا (روسيا وتركيا وايران) ستواصل تقديم كل الجهد للمضي قدما نحو الحل السياسي في سوريا.

من جهته حذر وزير الخارجية الإيراني مجمد جواد ظريف المجتمع الدولي من “ممارسة أية ضغوط على أطراف العملية السياسية” في سوريا.

وقال ظريف، في إفادته خلال الاجتماع، “نريد أن يتاح للسوريين قيادة العملية السياسية في بلدهم دون أي ضغوط خارجية تمارس عليهم من قبل أي طرف”.

وحذر ظريف من “التهديدات التي لا تزال تشكلها تواجد الجماعات الإرهابية وتداعيات ذلك على النتيجة التي أعلنت الإثنين (تشكيل اللجنة الدستورية)”

وتطرق إلى ملف عودة اللاجئين السوريين، فحذرا من “إجبار اللاجئين السوريين على العودة”، وقال إنه يتعين أولًا خلق الظروف المواتية لمثل هذه العودة.

وطالب جواد ظريف المجتمع الدولي بالمساهمة في إعادة إعمار سوريا، مؤكدًا ضرورة ألا تخضع المساهمات المالية لسوريا لأية اعتبارات سياسية.

ـ بحث وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، على هامش اجتماعات الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة يوم أمس مع نظرائه العراقي والأردني واللبناني الأزمة السورية وخاصة مسألة اللاجئين.

وقال جاويش أوغلو عبر حسابه على “تويتر” عقب اللقاء “ناقشنا مع وزراء خارجية العراق والأردن ولبنان، الدول الأكثر تضرراً من النزاع الحاصل في سوريا، الخطوات الممكن اتخاذها من أجل العودة الآمنة والطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم”.

ـ قال وزير النفط والثروة المعدنية السوري “علي سليمان غانم” خلال زيارته معرض إيران بلاست وجناح منجزات الصناعات البتروكيماوية فيه: إن

الحظر لم يؤثر على الصناعات البتروكيماوية الإيرانية بل كان تأثيره ايجابيا عليها.

واضاف غانم على هامش معرض “إيران بلاست” الدولي الحادي عشر في طهران ان سوريا لها تعاون كبير من الاصدقاء في إيران، مبينا ان التعاون مستمر ضمن خطة عمل طويلة الامد.

واكد الوزير السوري على ان الجمهورية الاسلامية تقف على رأس الدول الصديقة لسوريا وقدمت الكثير لدعم صمود الشعب السوري في مواجهة الارهاب.

وبین ان التعاون مع إیران یاتي لسد الاحتياجات السورية في جميع القطاعات الاقتصادية والصناعية مشددا على التعاون مع القطاع الخاص الايراني بهذا

الشأن.

ـ أكد وزير الطاقة الايراني رضا أردكانيان أن إيران تبني حاليا محطة في محافظة اللاذقية السورية بطاقة 540 ميغاواط.

وأوضح اردكانيان في تصريح على هامش مجلس الوزراء اليوم الاربعاء، أن المحطة القيد الانشاء تُنفّذ بمشاركة القطاع الخاص الايراني ونظيره السوري.

وأشار الى أن عملية إعادة اعمار سوريا تتطلب ١امكانيات واسعة وأن العديد من الدول ترغب بالتعاون بهذا المجال، مؤكدا أن الشركات الايرانية تستهدف الاستثمار بهذه السوق.

ـ طالبت مصر المجتمع الدولي بمحاسبة الرئيس التركي رجب أردوغان على جرائمه ولا سيما دعم الإرهاب في سورية والمنطقة وإمداده بالسلاح وإيواء الإرهابيين وتوفير الملاذ الآمن لهم بشكل مخالف لقرارات مجلس الأمن فضلا عن جرائمه ضد شعبه.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ في بيان له ردا على تصريحات أردوغان خلال إحدى الفعاليات في نيويورك وبيانه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة وما تضمنه من ادعاءات إن “ما يثير الاستغراب والاستهجان هو تصميم أردوغان على مواصلة ادعاءاته وإصداره تصريحات واهية وباطلة ظاهرها الادعاء بالدفاع عن قيم العدالة وباطنها مشاعر الحقد والضغينة تجاه مصر وشعبها”.

وأشار حافظ إلى أنه من “المفارقات الساخرة أن تأتي تلك الادعاءات من شخص مثل أردوغان على ضوء دوره المشبوه في دعم ورعاية الإرهاب في المنطقة من خلال احتضانه لجماعة الإخوان الإرهابية وعناصرها وتوفير الدعم السياسي والمنصات الإعلامية لهم بهدف استمرار الترويج لأفكارهم التخريبية في مصر والمنطقة بأسرها”، لافتا إلى رعاية أردوغان للإرهاب في سورية الأمر الذي أدى إلى سفك دماء أبناء الشعب السوري الشقيق فضلا عن تسهيله مرور العناصر الإرهابية والمسلحين الأجانب وتقديم الدعم لهم للنفاذ إلى دول المنطقة وأوروبا وافريقيا وآسيا لزعزعة الاستقرار بها والترويج للفكر المتطرف وانتشاره.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية إنه لطالما أدانت مصر استمرار أردوغان ومن خلال التواطؤ مع دول داعمة للإرهاب والفكر المتطرف

المصدر: الاعلام الحربي