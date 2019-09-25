اللجان المشتركة بدأت بمناقشة اقتراح قانون الانتخاب المقدم من كتلة التنمية والتحرير

عقدت لجان المال والموازنة، الادارة والعدل، الشؤون الخارجية، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات والاعلام والاتصالات جلسة مشتركة برئاسة نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي، عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم، في حضور وزيري الداخلية ريا الحسن والعدل ألبرت سرحان والنواب: انور الخليل، جميل السيد، مصطفى الحسيني، عماد واكيم، بكر الحجيري، فادي سعد، انطوان بانو، فريد البستاني، محمد خواجة، قاسم هاشم، انور جمعة، سليم عون، جورج عقيص، امين شري، علي عسيران، نقولا صحناوي، بوليت يعقوبيان، ابراهيم الموسوي، جوزف اسحق، علي خريس، علي بزي، نديم الجميل، سيمون ابي رميا، آلان عون، ديما جمالي، ادي ابي اللمع، بيار بو عاصي، بهية الحريري، قيصر المعلوف، هاني قبيسي، شامل روكز، حسين الحاج حسن، علي المقداد، علي درويش، ايهاب حمادة، نقولا نحاس، جان طالوزيان، حسن فضل الله، زياد حواط، سامي الجميل، جورج عدوان، هادي ابو الحسن، علي عمار، ايوب حميد، سمير الجسر، مروان حمادة، محمد الحجار، طوني حبشي، ياسين جابر، حسن عز الدين، عثمان علم الدين، ميشال موسى، رلى الطبش، علي فياض.

كما حضر مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين في وزارة الداخلية والبلديات فاتن يونس، وعن وزارة المالية مريانا معوض.

اثر الجلسة، قال الفرزلي: “كما تعلمون، جلسة اللجان المشتركة اليوم كانت مخصصة لدراسة اقتراح قانون تعديل قانون الانتخاب الذي تقدمت به كتلة التنمية والتحرير، طبعا عدد النواب الذين حضروا الجلسة كان كبيرا تجاوز العدد النواب الذين تتألف منهم اللجان المعنية بدراسة القانون، نظرا لاهميته ونظرا لاهمية النقاش الذي سيدور. السادة الزملاء النواب ناقشوا، تقريبا كل السادة النواب أدلوا بدلوهم بحوار، لا اغالي اذا قلت اعتقد انه من ارقى الحوارات التي دارت بين السادة النواب في جلسة مسؤولة كهذه، وكل استشرفوا المستقبل وجميعهم ناقشوا الموضوع، وطبعا هذه بداية الطريق”.

وأعلن ان رئاسة اللجان المشتركة ستدعو الى جلسة ثانية في الوقت الملائم، واعتقد في اقرب وقت ممكن للاستمرار في هذا النقاش. وقد بوشر بمناقشة اقتراح قانون الانتخاب الذي تقدمت به كتلة التنمية والتحرير”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام