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September 25 2019 - 16:16

اليابان تدعو لإصلاح هيكلية مجلس الأمن

منذ 53 mins 25 September، 2019
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أخبار دولية - اليابان

دعا رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى ضرورة إجراء إصلاحات هيكلية في مجلس الأمن الدولي.

وقال آبي في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، إن بلاده ستشارك في انتخابات عام 2022 (لاختيار أعضاء غير دائمين في مجلس الأمن)، وإنها تسعى إلى أن تكون فاعلة كعضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، داعيا إلى دعم ترشحها.

وأضاف أن “اليابان تبذل جهودا كبيرة لتجسيد أفكار منظمة الأمم المتحدة وأهدافها. ومع ذلك، فإن الأمم المتحدة، القائمة منذ ثلاثة أرباع القرن، تحتاج إلى إصلاح في هيكلية مجلس الأمن” التابع لها.

المصدر: وكالات

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