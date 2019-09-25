اللواء سلامي: قدراتنا لا يتصورها الاعداء وما يعرفونه عنها هو جزء يسير

اكد القائد العام لحرس الثورة الاسلامية في ايران اللواء حسين سلامي بان قدرات ايران العسكرية لا يمكن للاعداء ان يتصوروها وما يعرفونه عنها هو جزء يسير.

وفي تصريح ادلى به اليوم الاربعاء اشار اللواء سلامي، الى اننا في حالة حرب منذ 40 عاما وقال، نحن نمتلك اليوم قدرات لا يتصورها الاعداء لان ما يعلمونه عنها يشكل جزءا يسيرا منها.

وحذر الاعداء بان لا يفعلوا ما يحرر قدراتنا الكامنة وعليهم ان يتخذوا القرارات بصورة محسوبة وليس بانفعال واكد بان قدراتنا في خلق الاخطار للعدو كبيرة جدا لكننا نعتمد سياسة ضبط النفس .

واكد باننا حينما نوجه الضربة نقول ذلك بشجاعة، ألم نسقط الطائرة (الاميركية) المسيرة ؟.

واضاف، اننا نشعر بالفخر باننا بلغنا ذلك المستوى من القدرات بحيث ان العدو ينسب الينا كل عمل معقد.

واعتبر حركة “انصار الله” بانها قوة ثورية متراكمة القدرات ولو تحررت هذه القدرات فبامكانها تغيير ساحة الحرب وهذه حقيقة يعلمها العدو نفسه.

المصدر: وكالة فارس