عودة أكثر من 1.1 ألف لاجئ إلى سوريا من أراضي الأردن ولبنان خلال الــ 24 ساعة الأخيرة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 25 2019 - 14:22

عودة أكثر من 1.1 ألف لاجئ إلى سوريا من أراضي الأردن ولبنان خلال الــ 24 ساعة الأخيرة

منذ 13 mins 25 September، 2019
اللاجئون السوريون على الحدود مع الأردن
اللاجئون السوريون على الحدود مع الأردن
سورية - عربي وإقليمي

 أفاد المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين بأن أكثر من 1.1 ألف  لاجئ قد عادوا إلى سوريا من أراضي الأردن ولبنان خلال الــ 24 ساعة الأخيرة. وقال المركز في نشرة إعلامية بهذا الشأن “خلال الــ24 ساعة الماضية عاد 1104 لاجئ إلى الجمهورية العربية السورية من أراضي الدول الأجنبية، 386 لاجئ ( من بينهم 166 امرأة و197 طفلا) من لبنان عن طريق  معبري جديدة يابوس وتلكلخ، بالإضافة إلى 718  شخصا (من بينهم 215 امرأة  و366 طفلا) عادوا من الأردن عبر معبر نصيب.

هذا وأضاف المركز أعلاه أن نازحاً واحداً عاد خلال الـــ 24 ساعة الماضية إلى مكان إقامته الدائم داخل البلاد. يذكر أنه سبق وقامت الوحدات الفرعية التابعة لسلاح الهندسة العسكرية للجيش العربي السوري بدورها في عملية تطهير الأراضي من الألغام على مساحة 2.5 هكتار. وذلك بالإضافة إلى قيام الخبراء باكتشاف وتدمير 35 عبوة قابلة للانفجار. وبالإضافة إلى ذلك تم خلال الــ 24 ساعة الأخيرة ترميم 7 منازل سكنية ومحطة لضخ المياه ومخبز.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية

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