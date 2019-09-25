روسيا ترصد 42 خرقا لنظام وقف العمليات في سوريا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة وتركيا 32 خرقاً – موقع قناة المنار – لبنان
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September 25 2019 - 14:22

روسيا ترصد 42 خرقا لنظام وقف العمليات في سوريا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة وتركيا 32 خرقاً

منذ 15 mins 25 September، 2019
سوريا
سورية - عربي وإقليمي
 أفادت وزارة الدفاع الروسية الأربعاء، في نشرة لها  بشأن الوضع في سوريا، بأن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية رصد خلال الـ24 ساعة الأخيرة 42 خرقا لنظام وقف العمليات العسكرية، وذلك في محافظات اللاذقية (13) وحلب (11) وإدلب (16) وحماه (2)، بينما رصد الجانب التركي  32 خرقا، وذلك في محافظات إدلب (12) واللاذقية (10) وحماه (6) وحلب (4).  ومن جهة أخرى، تجدر الإشارة إلى أن مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين لم يقم خلال 24 ساعة الماضية بتنفيذ أي عمليات إنسانية. وبشكل عام تم تنفيذ 2207 عملية إنسانية. ويبلغ الوزن الإجمالي للمساعدات الإنسانية 3598.8535 طن.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية

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