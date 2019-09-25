الطقس في لبنان : قليل الغيوم مع انخفاض في درجات الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم الى غائم جزئيا، تنخفض درجات الحرارة في المناطق الجبلية خاصة، كما يتكون الضباب على المرتفعات. وجاء في النشرة الاتي:

– الحال العامة طقس مستقر متموج حراريا يسيطر على الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الاربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا من دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل، بينما يكون غائما جزئيا على المرتفعات مع تشكيل ضباب ليلا.

الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئيا، تنخفض درجات الحرارة في المناطق الجبلية خاصة، كما يتكون الضباب على المرتفعات.

الجمعة: قليل الغيوم مع ارتفاع محدود في درجات الحرارة.

-الحرارة على الساحل من 17 الى 31 درجة، فوق الجبال من 11 الى 24 درجة، في الداخل من 12 الى 32 درجة.

-الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية شرقية، سرعتها من 10 الى 25 كلم/س.

-الانقشاع: جيد اجمالا.

-الرطوبة: بين 45 و 65 %.

المصدر: مصلحة الأرصاد الجوية