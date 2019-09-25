حركة الأمة: مواقف بلينغسلي تهدف إلى إشعال فتنة في لبنان

رأت حركة الأمة، في بيان لها، أن مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون مكافحة الإرهاب وتبييض الأموال مارشال بلينغسلي، حل ضيفا وقحا على لبنان، فحاول أن يفرض إملاءات على المسؤولين اللبنانيين، سامحا لنفسه التدخل في تفاصيل لبنانية تمس سيادة البلد واستقلاله الوطني، فكان ذلك بمنزلة إعلان حرب على لبنان واستقلاله وسيادته”.

وشددت الحركة “أن مواقف بلينغسلي تهدف إلى إشعال فتنة في لبنان، من خلال محاولته إيهام بعض اللبنانيين أن العقوبات تستهدف فقط المقربين من المقاومة وحزب الله”.

من جهة ثانية، هنأت حركة الأمة الصحافي محمد صالح وأسرته والأسرة الصحافية بالإفراج عنه في اليونان، موجهة التحية والتقدير لمدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم، والسفارة اللبنانية في أثينا، ونقابة محرري الصحافة اللبنانية واتحاد الصحافيين العرب على دورهم في الإفراج عن الصحافي صالح”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام