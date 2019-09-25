الرئيس روحاني ينتقد خلال لقائه جونسون البيان الأخير للدول الأوروبية.. والأخير يؤكد دعم بلاده للاتفاق النووي

انتقد الرئيس الايراني الشيخ حسن روحاني بشدة البيان الأخير الصادر عن الدول الاوروبية الثلاث، و”طرحها اتهامات لا أساس لها ضد ايران”، مؤكداً ضرورة تنفيذ هذه الدول التزاماتها في اطار الاتفاق النووي بصفتها أعضاء فيه. وخلال لقائه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الثلاثاء في مقر إقامة الوفد الايراني في نيويورك على هامش الاجتماع الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أعرب الرئيس روحاني، عن أسفه الشديد تجاه البيان الأخير للدول الاوروبية الثلاث التي تعد في الوقت ذاته اعضاء في الاتفاق النووي وقال إن “اصدار مثل هذا البيان الذي لا اساس له في هذه الظروف المعقدة والحساسة الراهنة لا يعد بناء ومفيدا باي حال من الأحوال”.

وانتقد الرئيس الايراني “قصور لندن في تنفيذ تعهداتها لاستفادة ايران من المزايا الاقتصادية للاتفاق النووي “، واعتبر توفير الأجواء الاقتصادية الايجابية من ضمن التزامات الاتفاق النووي، داعياً اياهم إلى تنفيذ التزاماتهم ومنها “آلية اينستكس” على وجه السرعة. وفي جانب آخر من حديثه، اشار الرئيس روحاني الى “مشروع الأمل” أو “مبادرة هرمز للسلام” والذي من المقرر أن يطرحه خلال كلمته في اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة ، واعتبر تعاون دول المنطقة بأنه “السبيل الوحيد لإرساء الأمن والاستقرار المستديم في المنطقة”، معتبراً الدعم من قبل سائر الدول ومنها بريطانيا مؤثراً في تحقيق هذا الهدف”.

من جانبه، أكد رئيس وزراء بريطانيا خلال اللقاء أن لندن تسعى لتحسين العلاقات مع طهران وصرّح أن بلاده “كانت وستظل داعمة للاتفاق النووي وانها بذلت جهودا كبيرا لاقناع اميركا من اجل عدم الخروج من الاتفاق لكنها للاسف لم تفلح في ذلك”. وأشار جونسون الى “الدور المؤثر لايران في المنطقة معربا عن امله باستمرار الاتفاق النووي وخفض التوترات في المنطقة”.

وكان الرئيس روحاني قد وصل الى نيويورك أول أمس الاثنين للمشاركة في الاجتماع الـ 74 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة والتقى لغاية الآن رئيس وزراء باكستان عمران خان والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ورئيس وزراء اليابان شينزو آبي والرئيس السويسري اولي ماورر ورئيس وزراء اسبانيا بدرو سانشيز .

المصدر: ارنا