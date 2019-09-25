5 فوائد مذهلة للرمان

تعد فاكهة الرمان من أكثر الأطعمة الصحية حيث تحتوي على العديد من العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم.

ويعد الرمان مصدرا أساسيا لمركبات البوليفينول تعمل كمضادات أكسدة قوية تساعد على حماية الخلايا من التلف؛ حيث يحتوي عصيره على ثلاثة أضعاف مضادات الأكسدة الموجودة في الشاي الأخضر، وفقا لموقع “ديركشن”.

كما يساعد على الوقاية من الإصابة بالسرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية ويعزيز المناعة الخاصة بك، وتحتوي كل حبة فاكهة من الرمان على 230 وحدة سعر حراري، 20٪ من البوتاسيوم الذي يحتاجه جسمك في اليوم الواحد و50٪ من متطلبات فيتامين “سي”.

ويساعد على الحفاظ ثبات معدل ضغط الدم، يقلل من تراكم الكوليسترول في الأوردة ويقي من تصلب الشرايين، وفقا لموقع “ستايل لايف”.

الرمان مهم في حالات الإسهال الحاد فهو يساهم في الشفاء منها، ويحارب الجراثيم بفضل احتوائه على المضادات الحيوية.

المصدر: سبوتنك