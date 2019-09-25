قوى الأمن الداخلي: ضبط 1054 مخالفة سرعة زائدة أمس عن طريق الرادار – موقع قناة المنار – لبنان
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September 25 2019 - 10:20
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مصرف لبنان يعلن أنه سيصدر تعميماً الثلاثاء المقبل ينظم فيه تمويل استيراد القمح والدواء والبنزين بالدولار الأمريكي
مصرف لبنان: القرار اتخذ بعد مراجعة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والوزراء المختصون
الرئيس الايراني الشيخ حسن روحاني: نجاح جهود الرئيس الفرنسي والمبادرة الفرنسية مرهون بوقف العقوبات الامريكية
الشيخ روحاني: استمرار العقوبات الامريكية هو بمثابة فرض التفاوض بشروط ووقف العقوبات خطوة لا غنى عنها
قائد الحرس الثوري الايراني اللواء حسين سلامي: الشعب الايراني سيدافع عن نفسه بوجه أي قوة معتدية
اللواء حسين سلامي: أمريكا عاجزة على الرغم من كل ما تملكه من قدرة وفلسفتها توقظ العداء في كل مكان
الرئيس الامريكي دونالد ترامب: العقوبات على ايران لن ترفع وسيتم تشديدها ما دامت تواصل سلوكها الذي ينطوي على تهديدات
أ ف ب: الديمقراطيون سيطلقون المرحلة الاولى من اجراءات عزل الرئيس الامريكي دونالد ترامب
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بحثت مع الرئيس الامريكي دونالد ترامب الوضع المتعلق بإيران والقضايا التجارية
صحيفة وول ستريت جورنال: الديوان الملكي السعودي ومستشاروه يناقشون طرح حصة تصل الى 10% من أرامكو
رئيس وزراء باكستان: الرئيس الامريكي وولي العهد السعودي طلبا مني التوسط في الأزمة مع إيران وتحدثت الى الرئيس الايراني
وحدات من الجيش اليمني واللجان الشعبية تستهدف آلية لقوى العدوان السعودي الامريكي غرب حرض وتصيبها بشكل مباشر
قتلى وجرحى في صفوف قوى العدوان بقصف صاروخي استهدف تجمعاتهم وآلياتهم في مثلث عاهم بحجة
مقتل وجرح 10 عناصر من قوى العدوان بعمليات قنص جنوب وغرب حرض وشرق جبل النار في حجة
للمساهمة بدعم المقاومة عبر مكاتب هيئة دعم المقاومة الإسلامية على الرقم 01550450 أو عبر جميع فروع القرض الحسن رقم الحساب 8142401
لكفالة أيتام الشهداء تستقبل مؤسسة الشهيد الخيرية تبرعاتكم على الرقم 70129100 أو عبر فروع القرض الحسن رقم الحساب 81425
قوى الأمن الداخلي: ضبط 1054 مخالفة سرعة زائدة أمس عن طريق الرادار
منذ 1 ساعة
25 September، 2019
لبنان
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