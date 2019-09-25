قوى الأمن الداخلي: ضبط 1054 مخالفة سرعة زائدة أمس عن طريق الرادار – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 25 2019 - 10:20

قوى الأمن الداخلي: ضبط 1054 مخالفة سرعة زائدة أمس عن طريق الرادار

منذ 1 ساعة 25 September، 2019
أخبار موقع المنار
لبنان

التعليقات

ذات صلة