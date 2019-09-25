ترامب يصف مساعي الديمقراطيين لعزله بـ “مطاردة الساحرات”

وصف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساعي الديمقراطيين لإطلاق إجراءات عزله من منصبه بـ “مطاردة الساحرات”.

وكتب ترامب في حسابه على “تويتر”، فور إعلان رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي عن بدء النظر في مسألة عزله: “إنه يوم مهم في الأمم المتحدة وهناك كثير من العمل والنجاح، والديمقراطيون تعمدوا تعكيره بمزيد من أخبار قمامة مطاردة الساحرات”.

وأضاف أن “هذا أمر سيئ جدا لبلادنا!” .

وقبل ذلك، صرح الرئيس الأمريكي بأن الديمقراطيين سيخسرون الانتخابات الرئاسية في حال حاولوا عزله، معتبرا أن هذا الأمر سيكون “إيجابيا” بالنسبة له.

وأكد ترامب أنه وافق على نشر محضر اتصاله الهاتفي مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، والذي يواجه ترامب اتهامات بسببه. وسيتم نشر المحضر غدا الأربعاء.

يذكر أن هناك شكوى ضد ترامب مفادها أنه أجل تقديم حزمة مساعدات لأوكرانيا بحجم نحو 400 مليون دولار للضغط على الرئيس زيلينسكي، لتفتح السلطات الأوكرانية تحقيقا مع نجل المرشح المحتمل للرئاسة، جو بايدن.

المصدر: وكالات