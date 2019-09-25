ماكرون يدعو إلى استئناف المفاوضات مع إيران

دعا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى استئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، مشيرا إلى أن مواجهة الأزمات الحالية في العالم تتطلب “شجاعة”.

وقال ماكرون في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء: “لقد أعربت عن قناعتي بشأن الملف الإيراني، والآن حان الوقت أكثر من أي وقت مضى، لاستئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران وأطراف الاتفاق النووي والدول الإقليمية”.

ودعا الرئيس الفرنسي واشنطن وطهران إلى تفادي التصعيد.

وفيما يتعلق بسوريا أكد ماكرون “أننا ملتزمين باستقرار سوريا وكافة مناطقها”.

وأشار ماكرون إلى أن العمل على مواجهة الأزمات يتطلب “شجاعة”، مضيفا أن “الدعوة التي أريد أن أطلقها من هنا هي لاستعادة الشجاعة”.

وردا على تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قال ماكرون إنه لا يعتقد بأن “الأزمات يمكن حلها من خلال التركيز على الأمور الداخلية”، مشيرا إلى أن هناك حاجة لـ “تعددية قوية” للتصدي للتحديات المشتركة.

المصدر: وكالات