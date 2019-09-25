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September 25 2019 - 04:12

خان: ترامب ومحمد بن سلمان طلبا مني وساطة مع إيران وتحدثت لروحاني

منذ 1 ساعة 25 September، 2019
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أخبار دولية - باكستان

أفاد رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، بأنه يلعب دور الوسيط لحلحلة التصعيد مع إيران بطلب من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وولي عهد السعودية، محمد بن سلمان.

وقال خان في تصريح صحفي أدلى به مساء الثلاثاء على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة: “لا يمكنني الكشف حاليا أكثر، باستثناء أننا نحاول القيام بذلك ونتوسط”.

وأضاف خان: “لقد طلب مني الرئيس الأمريكي التوسط وقد تحدثت بالفعل مع الرئيس الإيراني أمس”.

وتابع: “كما تباحثنا مع محمد بن سلمان، وهو طلب مني أن أتحدث للرئيس الإيراني، حيث كان على علم بأنني سألتقي به، كما سألني الرئيس ترامب ما إذا كان بإمكاننا تخفيف حدة توتر الوضع وحتى ربما التوصل إلى اتفاق جديد”.

وذكر خان أنه نقل هذا السؤال لروحاني، مضيفا: “نعم، نفعل كل ما بوسعنا، وهذه العملية مستمرة ولا أستطيع الكشف عن أكثر مما قلت”.

وعقد خان، مساء الاثنين، لقاء مع روحاني، على هامش أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة الأممية، وذلك بعد أن أجرى محادثات مع ترامب.

المصدر: وكالات

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