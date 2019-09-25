السيد نصرالله: “اسرائيل” استمرت لأن الامة تخلت عن مسؤولياتها

أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ان الأنظمة العربية والخليجية تتحمل مسؤولية الأعباء التي تعاني منها الأمة والمنطقة، وشدد على أن تأسيس وبقاء “اسرائيل” وارتكابها المجازر يحصل في ظل تخلي العرب والمسلمين عن مسؤولياتهم.

وأشار الى عودة العميل المجرم عامر الفاخوري الى لبنان، مندداً بعودته التي أحيت جراحات اللبنانيين.

وأشاد السيد نصرالله بقوى محور المقاومة التي تحملت مسؤولياتها وأسقطت مشروع داعش في المنطقة.

كلام السيد نصرالله جاء خلال المجلس العاشورائي الذي يقيمه حزب الله كل ثلاثاء في مجمع سيد الشهداء عليه السلام في الضاحية الجنوبية لبيروت.

المصدر: موقع المنار