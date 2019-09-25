باسيل في الاجتماع الوزاري بالامم المتحدة: لم يعد هناك حواجز سياسية اوامنية تمنع النازحين السوريين من العودة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 25 2019 - 02:32

باسيل في الاجتماع الوزاري بالامم المتحدة: لم يعد هناك حواجز سياسية اوامنية تمنع النازحين السوريين من العودة

منذ 48 mins 25 September، 2019
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لبنان

شارك وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل في الاجتماع الوزاري الذي عقد في مبنى الأمم المتحدة، بدعوة من فيدريكا موغريني الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي لبحث ملف النازحين السوريين.

وقال خلال الاجتماع: “لم يعد هناك حواجز سياسية او امنية تمنع النازحين السوريين من العودة، والمساعدات الانسانية يجب ان تتحول لتشجيع عودتهم لا ابقائهم”.

واضاف “ان أوضاعنا الاقتصادية صعبة جدا ولم يعد بإمكاننا ان نتحمل الضغوط”.

واردف ” في لبنان بعض السوريين يقيمون بيوتا غير شرعية، ولا يمكنناان نقبل ببناء مدن سورية على ارضنا، وهذا مناقض للقانون والدستور”.

واوضح “ان عودة بعض السوريين من لبنان الى بلدهم تتم بطريقة عفوية غير منظمة لكن ليس قسرا، ولدي ارقام تؤكد ان فوق المئتين وخمسين الفا عادوا اخيرا ولم يذكر ان احدا منهم تعرض لاذى”.

ودعا باسيل الى “‏توحيد الجهود لحل أزمة النازحين باعتبارها مسؤولية دولية مشتركة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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