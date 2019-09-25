يانوكوفيتش يستعد للعودة إلى أوكرانيا

ينوي رئيس أوكرانيا الأسبق، فيكتور يانوكوفيتش، العودة إلى وطنه أوكرانيا، وتعمل مجموعة المحامين التي تدافع عنه لتأمين عودته الآمنة.

وقال المحامي فيتالي سيرديوك، المدافع عن مصالح يانوكوفيتش، إنه يحاول مع زملائه تهيئة الظروف حتى لا يتم اعتقال يانوكوفيتش عند وصوله إلى أوكرانيا وزجه وراء القضبان.

وأضاف المحامي: “تتخذ مجموعة الدفاع فعاليات يمكنها أن تضمن إمكانية عودته إلى الوطن بدون مخاطرة”.

وذكر سيرديوك أن يانوكوفيتش وضع أمامهم مهمة “ضمان ملاحقة كافة المذنبين في الانقلاب الذي وقع في عام 2014 وتقديمهم إلى العدالة”. وأكد المحامي أن موكله يتواجد في روسيا بشكل مؤقت.

وفي الفترة من 2010 إلى 2014، تولى يانوكوفيتش منصب رئيس أوكرانيا، واضطر للفرار من هذه الدولة بعد وقوع انقلاب مسلح هناك في عام 2014.

المصدر: وكالات