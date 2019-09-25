الجامعة العربية ترحب بتشكيل اللجنة الدستورية في سوريا

رحبت جامعة الدول العربية، الثلاثاء، بإعلان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن اتفاق كل من الحكومة السورية وهيئة التفاوض السورية، على تشكيل اللجنة الدستورية.

وقالت جامعة الدول العربية، في بيان، إن أمين عام الجامعة أحمد أبو الغيط، أعرب عن تطلعه لأن يشكل هذا الاتفاق خطوة على صعيد التوصل لحل سياسي شامل يلبي تطلعات الشعب السوري، وينهي حقبة مريرة من الصراع، ويفتح صفحة جديدة نحو بناء مستقبل آمن ومستقر لجميع السوريين، وفقا لما ينص عليه قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 وبيان جنيف 2012.

وأضاف البيان أن المجلس الوزاري للجامعة العربية أكد خلال اجتماعه الأخير في 10 سبتمبر الجاري، في القرار الخاص بتطورات الوضع في سوريا، على دعم جهود غير بيدرسون المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، في سبيل استئناف العملية السياسية، ودعوته لاستكمال تشكيل اللجنة الدستورية وعقد اجتماعاتها تحت رعاية وإشراف الأمم المتحدة في أقرب وقت ممكن، وعلى عزم جامعة الدول العربية في الإسهام في الجهود الأممية لإنجاح المفاوضات السورية التي تجرى برعايتها لإنهاء الصراع وإرساء السلم والاستقرار في سوريا.

ويوم أمس الاثنين، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أنه تم الاتفاق على تشكيل اللجنة الدستورية السورية.

وقال غوتيرش، إن “بدء عمل اللجنة الدستورية السورية هو بداية المسار السياسي للخروج من المأساة باتجاه حل يلبي التطلعات المشروعة لكل السوريين”.

وأشار الأمين العام إلى أن الحكومة السورية وهيئة التفاوض وافقتا على تشكيل اللجنة الدستورية. وقال: “أعلن اتفاق الجمهورية العربية السورية وهيئة التفاوض على تشكيل لجنة دستورية، وستسهل الأمم المتحدة في جنيف عمل هذه اللجنة”، مشيرا إلى أن اللجنة “ستجتمع في الأسابيع المقبلة”.

المصدر: وكالات