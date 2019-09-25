غوتيريش يحذر من اندلاع حرب في الخليج لن يتحمل العالم تداعيتها

حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في افتتاح أعمال الجمعية العامة الأممية، من احتمال اندلاع حرب في منطقة الخليج لن يستطيع العالم تحمل تداعياتها.

وقال غوتيريش، في كلمة ألقاها اليوم الثلاثاء خلال افتتاح أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة: “نشاهد حاليا احتمالا مقلقا لاندلاع نزاع مسلح في منطقة الخليج لا يستطيع العالم تحمل تداعياته”.

ووصف الأمين العام للأمم المتحدة الهجوم الذي استهدف منشأتين حيويتين لشركة “أرامكو”، في وقت سابق من سبتمبر، بغير المقبول على الإطلاق، فيما أعرب عن أمله في الحفاظ على التقدم الذي تم إحرازه في مجال منع انتشار الأسلحة النووية بفضل خطة العمل الشاملة المشتركة الخاصة ببرنامج إيران النووي.

وأشار غوتيريش في كلمة إلى دائرة واسعة من النزاعات والخلافات في العالم، وقال: “في ظل احتمال تسبب أي إساءة صغيرة في التقدير إلى اندلاع مواجهة كبرى، يجب علينا أن نفعل كل شيء ممكن لتحقيق الالتزام بالعقلانية وضبط النفس”.

وتنطلق أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة الأممية، يوم الثلاثاء، تزامنا مع توتر كبير في منطقة الخليج بين إيران من جهة والولايات المتحدة وحلفائها، خاصة السعودية وإسرائيل، من جهة أخرى، لا سيما بعد الهجوم على منشأتين حيويتين لشركة “أرامكو” النفطية يوم 14 سبتمبر والذي أسفر عن وقف المملكة أكثر من 50% من إنتاجها النفطي.

المصدر: وكالات