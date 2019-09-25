ترامب: لا نريد نزاعا مع أحد ونحن في موقف قوي تجاه إيران

صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأن الولايات المتحدة لا تسعى إلى نزاع مع أحد، لكنه تعهد بحماية مصالحها مهما كان الأمر، معتبرا أن بلاده في موقف قوي تجاه إيران.

وقال ترامب، في تصريح صحفي أدلى به اليوم الثلاثاء قبيل انطلاق أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة: “الولايات المتحدة لا تسعى إلى نزاع مع أي دولة أخرى، نريد السلام والتعاون والمنفعة المتبادلة مع الجميع. لكنني لن أفشل أبدا في حماية المصالح الأمريكية”.

وأشار ترامب إلى أن بلاده “في موقف قوي جدا تجاه إيران”، مضيفا: “أعتقد أنهم يريدون فعل شيء وهذا سيكون تصرفا ذكيا من قبلهم”.

وانطلقت أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة الأممية، الثلاثاء، تزامنا مع توتر كبير في منطقة الخليج بين إيران من جهة والولايات المتحدة وحلفائها، خاصة السعودية والكيان الإسرائيلي، من جهة أخرى.

المصدر: وكالات