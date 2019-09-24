جونسون: يجب إجراء انتخابات بعد رفض المحكمة العليا قرار تعليق البرلمان

صرح رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، بأن بريطانيا تحتاج إلى إجراء انتخابات عامة.

وقال جونسون في تصريحات مقتضبة للصحفيين أثناء مغادرته اجتماعا في نيويورك: “يجب أن نجري انتخابات”.

وكان جونسون اعتبر أن قرار المحكمة العليا، عرقل مساعيه للحصول على صفقة لـ “بريكست”، مشددا في المقابل على أن المملكة المتحدة ستغادر الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر.

وقال جونسون للصحفيين في نيويورك: “بما أن القانون قائم حاليا، فإن المملكة المتحدة ستغادر الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر، وما قد يكون الشيء المهم بالنسبة لنا الآن هو الحصول على صفقة جيدة”.

وأضاف: “في ظل القانون، نغادر في 31 أكتوبر، وآمل أن نتوصل إلى اتفاق، وأعتقد أن ما يريده الشعب في البلاد هو أن نرى البرلمانيين يجتمعون معا ويعملون من أجل المصلحة الوطنية لإنجاز هذا الشيء، وهذا هو ما سنفعله”.

وأعلنت المحكمة البريطانية العليا، اليوم الثلاثاء، أن قرار تعليق عمل البرلمان البريطاني، الذي اتخذه جونسون، غير قانوني.

وقضت المحكمة العليا بأن جونسون تصرف بشكل غير قانوني عندما نصح الملكة إليزابيث بتعليق عمل البرلمان قبل أسابيع قليلة من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وبناء على ذلك، فإن الهيئة التشريعية باقية ولن يتم تعليق عملها.

من جهة أخرى، أكد مصدر مقرب من جونسون، أنه لن يستقيل من منصبه، وفق ما نقلت وكالة “رويترز”.

المصدر: وكالة رويترز