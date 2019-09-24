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September 24 2019 - 23:08

روسيا: نتواصل مع السعودية حول هجوم “أرامكو” وسنعتمد على نتائج تحقيق موضوعي

منذ 1 ساعة 24 September، 2019
الخارجية الروسية
أخبار دولية - روسيا

أكدت روسيا أنها تنتظر نتائج تحقيق موضوعي في قضية الهجوم على شركة “أرامكو” السعودية قبل استخلاص أي استنتاجات، مشيرة إلى أنها في تواصل مع السعودية حول هذا الموضوع.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي والمبعوث الخاص لرئيس روسيا إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، في حديث لوكالة “إنترفاكس”، اليوم الثلاثاء: “الاتصالات موجودة مع شركائنا وأصدقائنا السعوديين، وأعتقد أننا سنعتمد على نتائج تحقيق موضوعي”.

وتابع بوغدانوف: “لقد أكدت قيادتنا على ضرورة إجراء تحقيق موضوعي ومحايد وجدي في هذه القضية”.

وتشهد منطقة الخليج موجة تصعيد جديد بعد أن تعرضت السعودية، يوم 14 سبتمبر، لهجوم واسع استهدف منشأتين نفطيتين لشركة “أرامكو” العملاقة شرق البلاد، وهما مصفاة بقيق لتكرير النفط وحقل هجرة خريص.

وأعلن وزير الطاقة السعودي، عبد العزيز بن سلمان، أن الهجوم أسفر عن توقف إنتاج 5.7 مليون برميل نفط يوميا، ما يتجاوز نسبة 50% من معدل إنتاج البلاد، متوقعا أن يعود الإنتاج بكامل طاقته بنهاية سبتمبر.

المصدر: وكالات

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