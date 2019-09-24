أردوغان يهاجم الكيان الإسرائيلي و”صفقة القرن” في الجمعية العامة للأمم المتحدة

هاجم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، من منبر الجمعية العامة الأممية، “خطة السلام الأمريكية” في شرق الأوسط المعروفة باسم “صفقة القرن”، متهما الكيان الإسرائيلي بالسعي لانتزاع الأراضي الفلسطينية.

وعرض أردوغان، في كلمة ألقاها اليوم الثلاثاء خلال انطلاق أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك، عدة خرائط تظهر توسع الكيان الإسرائيلي على حساب الأراضي الفلسطينية منذ العام 1947.

وقال أردوغان: “أين حاليا إسرائيل؟ انظروا إلى هذه الخرائط. أين كانت إسرائيل في 1947 وأين هي الآن؟”.

وشدد على أن الكيان الإسرائيلي يسيطر حاليا على كل الأراضي الموجودة في الخرائط تقريبا، مشيرا إلى أن الحكومة الإسرائيلية “تريد انتزاع باقي أراضي الفلسطينيين”.

وتابع: “وماذا عن مجلس الأمن والأمم المتحدة؟ ماذا عن القرارات الأممية؟ هل تم تطبيق هذه القرارات؟ لا! لنسأل أنفسنا، ما هي الفائدة من الأمم المتحدة. تحت هذا السقف نحن نتخذ قرارات غير عاملة في الحقيقة. إذا لم نكن مؤثرين عبر قراراتنا التي نتخذها فأين ستتجلى العدالة”.

وأكد الرئيس التركي على أن الأمم “المتحدة يتوجب أن تدعم الشعب الفلسطيني بما هو أكثر من الوعود”.

ووجه أردوغان في كلمته انتقادات لاذعة لصفقة القرن، قائلا: “هل تكمن الغاية من المبادرة المطروحة على أنها صفقة القرن في القضاء على دولة فلسطين ووجود شعبها بصورة تامة”.

وشدد على أن “حل الدولتين هو خطة السلام الوحيدة التي قد تؤدي إلى تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي”.

وأوضح: “الحل يكمن في تأسيس دولة فلسطينية بأسرع وقت ممكن، تكون مستقلة وأراضيها متجانسة على أساس حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية”.

المصدر: وكالات