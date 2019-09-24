مصرف لبنان: سنصدر تعميماً الثلاثاء المقبل ينظم فيه تمويل استيراد القمح والدواء والبنزين بالدولار الاميركي – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 24 2019 - 23:08

مصرف لبنان: سنصدر تعميماً الثلاثاء المقبل ينظم فيه تمويل استيراد القمح والدواء والبنزين بالدولار الاميركي

منذ 2 ساعة 24 September، 2019
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة