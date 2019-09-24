لبنان: الدفاع المدني أخمد حرائق في عكار والكورة

شب حريق في بلدة ضهر نصار في عكار شمال لبنان، حيث أتى على مساحة من الأرض العشبية اليابسة وامتد ليطال مساحة من أشجار السنديان.

وتوجه على الفور عناصر ومتطوعو مركز حلبا الإقليمي للدفاع المدني الى مكان الحريق وعملوا على تطويقه وإخماده قبل تمدده الى الأراضي المجاورة.

كما شب حريق آخر في بلدة خربة داوود، إلتهم مساحة من الأرض العشبية اليابسة وعمل عناصر ومتطوعو الدفاع المدني في مركز البيرة على إخماده.

ومن جهة ثانية، شب حريق كبير داخل مكب للنفايات في بلدة اميون الكورة، وحضرت على الفور عناصر الإطفاء في الدفاع وعملت خلال 5 ساعات على اخماده، وتصاعد الدخان الاسود بشكل كبير في المكان.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام