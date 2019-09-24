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September 24 2019 - 19:34

اجتماع مشترك لوزراء خارجية لبنان والعراق والاردن وتركيا في نيويورك

منذ 28 mins 24 September، 2019
لقاء مشترك
لبنان

عقد على هامش اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك اجتماع وزاري رباعي ضم وزارء خارجية العراق الاردن لبنان وتركيا، بناء على مبادرة مشتركة بين وزيري خارجية لبنان جبران باسيل وتركيا مولود جاويش اوغلو، للتداول في ملف النازحين السوريين إلى دول الجوار السوري الأربع.

و‏بعد التداول تم الاتفاق على تشكيل لجنة خبراء مهمتها إعداد ورقة عمل مشتركة ‏ليبحثها الوزراء وليتشاورا بشأنها مع الدول والجهات المعنية بملف النازحين السورييين

وكان الاتفاق تاما على مبدأ العودة كحل نهائي وحيد لهذه الأزمة، على ان تتوفر الشروط لذلك ومن ابرزها الحصول على دعم الدول والهيئات المسؤولة عن تمويل العودة .

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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