الحريري: الجسم القضائي الموجود اليوم أفضل بكثير مما كان عليه في السابق

قال رئيس الحكومة اللبنانية سعد الدين الحريري “لدينا مشكلة حقيقية في التهريب، والحكومة تعمل بشكل جدي على إقفال كل المعابر غير الشرعية”، واضاف “قريبا سيسمع اللبنانيون عن إحالة عدد كبير من المهربين، سواء أكانوا موظفين في الدولة أم تجارا على القضاء”.

وشدد الحريري الثلاثاء على أن “الجسم القضائي الموجود اليوم أفضل بكثير مما كان عليه في السابق، ولن تكون هناك تدخلات لإخراج هؤلاء المهربين الذين يتم إلقاء القبض عليهم”.

وقال الحريري “لا شك في أن هناك تقصيرا من قبل الدولة في ما خص القطاع الزراعي، والمشكلة الأساسية هي أن سياسة الزراعة متخبطة ولا استراتيجية واضحة لكي يعرف المزارع ما هي الزراعات التي يجب أن يركز عليها، بحيث تكون هذه الزراعات قيمة مضافة عما هو موجود في الدول المجاورة والبعيدة، ومشكلة الدولة أنها لا تساعد المزارعين لكي يحققوا هذه المواصفات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام