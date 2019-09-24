لبنان: مجلس النواب أقر سلسلة من مشاريع واقتراحات القوانين

أقر مجلس النواب في جلسته التشريعية التي انعقدت قبل ظهر الثلاثاء 10 مشاريع واقتراحات قوانين واردة في جدول الاعمال واقتراح قانون معجلا مكررا من خارج الجدول.

وأقر المجلس ايضا مشروعا يتعلق بـ”أحكام خاصة بتصفية المعاش التقاعدي لافراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية الخاضعين لشرعة التقاعد، من دون مفعول رجعي”، وعدل اقتراح قانون يتعلق بمدينة زحلة، أي عدل العنوان ليصبح “تعديل في قانون البلديات”، فيما اعطى الحكومة مهلة سنة لوضع مشروع متكامل بالاجازة لها بانشاء نفق لطريق بيروت – البقاع على طريقةBOT بعد صيغة معدلة.

كما أحيل على اللجان اقتراح النائب جورج عدوان “تحديد آلية التعيين في الفئة الاولى في الادارات العامة والمراكز العليا” بعدما سقطت صفة الاستعجال، وأحيل اقتراح يتعلق بتطبيق العمل بقانون الايجارات تاريخ 28/2/2017 على اللجان.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام