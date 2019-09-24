الخارجية الألمانية ترحب بتشكيل اللجنة الدستورية في سورية

أعربت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الثلاثاء، عن ترحيبها بقرار التشكيل النهائي للجنة الدستورية في سورية.

وجاء في بيان وزارة الخارجية الألمانية : “نرحب، بأن أطراف النزاع في سورية قد اتفقوا على تشكيل لجنة دستورية ونشكر الممثل الخاص للأمم المتحدة غير بيدرسن، على مساهمته الكبيرة في عملية البحث عن حل سياسي للنزاع ” .

وأكد البيان، أن إنشاء لجنة دستورية هو “الخطوة الأولى والهامة” نحو تسوية طويلة الأجل في سوريا. وتعرب وزارة الخارجية الألمانية عن أملها في أن يبدأ عمل اللجنة في الأسابيع المقبلة تحت رعاية الأمم المتحدة في جنيف.

المصدر: سبوتنيك