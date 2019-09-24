ترامب يهاجم إيران ويتعهد بتشديد العقوبات ضدها

اتهم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة، إيران بأنها تمثل أحد أكبر التهديدات للعالم بحسب تعبيره، متعهدا بتشديد العقوبات ضد البلاد حتى تغير تصرفاتها.

وقال ترامب، في كلمة ألقاها الثلاثاء، في أول أيام أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن “إيران تمثل أحد أكبر التهديدات لدول العالم المحبة للسلام”.

وأشار ترامب إلى “ضرورة منع إيران من الحصول على سلاح نووي”، موضحا أن الولايات المتحدة ولهذا السبب انسحبت من الاتفاق النووي وفرضت عقوبات اقتصادية على البلاد.

واتهم ترامب السلطات الإيرانية بتصعيد أعمالها العدوانية في محاولة منها لتحقيق إلغاء العقوبات، معتبرا أن إيران هي من يقف وراء الهجوم على شركة “أرامكو” السعودية يوم 14 سبتمبر بينما تحاول إلقاء اللوم على الأخرين عن أعمالها،بحسب زعمه .

ودعا الرئيس الأمريكي كل دول العالم إلى اتخاذ إجراءات لردع الحكومة الإيرانية ومنع حصولها على أسلحة نووية.

المصدر: روسيا اليوم