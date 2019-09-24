اليمن: مقتل مرتزقة بينهم 10 بعمليات قنص وإعطاب طقم في حجة

قُتل وأصيب عدد من مرتزقة الجيش السعودي، اليوم الثلاثاء، بقصف صاروخي ومدفعي وعمليات قنص في محافظة حجة.

وأكد مصدر عسكري لـ ” المسيرة نت” مقتل وجرح مرتزقة بقصف صاروخي ومدفعي مكثف استهدف تجمعاتهم وآلياتهم في مثلث عاهم، لافتًا إلى إعطاب طقم عسكري غرب حرض.

وأوضح المصدر أن وحدة القناصة للجيش واللجان تمكنت بتسديد الله من قتل وجرح 10 عناصر لقوى العدوان جنوب وغرب حرض وشرق جبل النار وجنوب حيران.

وأشار إلى أن القوة الصاروخية والمدفعية أطلقت 4 صواريخ نوع زلزال1 وعددا من القذائف على تجمعات للمرتزقة في حيران ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى في صفوفهم.

وكان المجاهدون قد شنوا يوم أمس هجوما على مواقع للمرتزقة جنوب حيران ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف العدو، كما رافق الهجوم إطلاق 4 صواريخ زلزال1 وقذائف مدفعية على تجمعاتهم ما زاد من حجم الخسائر في صفوفهم.

المصدر: المسيرة