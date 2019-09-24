وزير خارجية العدو الإسرائيلي يتفاخر بالاجتماع بأحد وزراء الخارجية العرب

كشف وزير خارجية العدو الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، عن لقائه بوزير خارجية دولة عربية على هامش الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وكتب كاتس على “تويتر”: “لقاء أول ومثير كان مع أحد وزراء الخارجية العرب أمس، ناقشنا بعمق الحقائق الإقليمية وطرق التعامل مع التهديد الإيراني، وفي الوقت نفسه اتفقنا على عملية تعزيز التعاون المدني بين البلدين”.

ولم يذكر الوزير الصهيوني كاتس أي تفاصيل حول اسم الوزير العربي.

وشارك كاتس نيابة عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الدورة الجديدة للأمم المتحدة، بعد إعلان الأخير عدم مشاركته هذه السنة في الدورة الجديدة، بسبب “الظروف السياسية بعد الانتخابات الإسرائيلية، ولمتابعة تداعياتها”.

من جهته، أعلن داني دانون، السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة، عن أن الوفد الإسرائيلي المشارك في الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، برئاسة كاتس، سيعقد اجتماعا مع قادة الدول العربية حول قضية إيران.

المصدر: المسيرة