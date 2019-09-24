ماكرون “يأمل” تحقيق تقدم “خلال الساعات القليلة المقبلة” بشأن الملف الإيراني – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 24 2019 - 17:42

ماكرون “يأمل” تحقيق تقدم “خلال الساعات القليلة المقبلة” بشأن الملف الإيراني

منذ 17 mins 24 September، 2019
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة