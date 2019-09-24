الرئيس روحاني من نيويورك: یجب الغاء الحظر المفروض على ايران – موقع قناة المنار – لبنان
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September 24 2019 - 17:42

الرئيس روحاني من نيويورك: یجب الغاء الحظر المفروض على ايران

منذ 21 mins 24 September، 2019
الرئيس روحاني

شدد رئیس الجمهوریة الاسلامية الايرانية الشيخ حسن روحاني فی حوار مع مدراء وسائل الاعلام الأمیرکیین ان جهود نظیره الفرنسی ستکون مؤثرة اذا تم الغاء العقوبات المفروضة علی ایران من قبل ترامب و في ذلك الحین، یمکن اجراء المحادثات فی اطار مجموعة 1+5.

وفي حوار مع مدراء وسائل الاعلام الأمیرکیین ، قال الرئيس روحاني”استمرار العقوبات الأمیرکیة المفروضة علی ایران بمنزلة الشروط لاجراء المفاوضات؛ ویجب الغاء هذا الحظر المفروض من أجل المفاوضات”.

و أوضح الرئیس روحاني ان “الذین یتهمون ایران، لاینظرون الی قدرات الیمنیین العسکریة و یکتفون بالاحتمالات فقط”.

و أضاف الرئیس روحاني “لایمکن کتمان الضعف الراداري و الدفاعي لأجهزة الولایات المتحدة الأمیرکیة ، والیمنیون لطالما حذروا الذین یدعمون السعودیة بالسلاح (لشن العدوان على اليمن)”.

المصدر: الرئاسة الايرانية

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