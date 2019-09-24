الرئيس روحاني من نيويورك: یجب الغاء الحظر المفروض على ايران

شدد رئیس الجمهوریة الاسلامية الايرانية الشيخ حسن روحاني فی حوار مع مدراء وسائل الاعلام الأمیرکیین ان جهود نظیره الفرنسی ستکون مؤثرة اذا تم الغاء العقوبات المفروضة علی ایران من قبل ترامب و في ذلك الحین، یمکن اجراء المحادثات فی اطار مجموعة 1+5.

وفي حوار مع مدراء وسائل الاعلام الأمیرکیین ، قال الرئيس روحاني”استمرار العقوبات الأمیرکیة المفروضة علی ایران بمنزلة الشروط لاجراء المفاوضات؛ ویجب الغاء هذا الحظر المفروض من أجل المفاوضات”.

و أوضح الرئیس روحاني ان “الذین یتهمون ایران، لاینظرون الی قدرات الیمنیین العسکریة و یکتفون بالاحتمالات فقط”.

و أضاف الرئیس روحاني “لایمکن کتمان الضعف الراداري و الدفاعي لأجهزة الولایات المتحدة الأمیرکیة ، والیمنیون لطالما حذروا الذین یدعمون السعودیة بالسلاح (لشن العدوان على اليمن)”.

المصدر: الرئاسة الايرانية