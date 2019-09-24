جونسون يدعو لانتخابات بعد قرار المحكمة العليا رفض تعليق أعمال البرلمان البريطاني – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 24 2019 - 17:42

جونسون يدعو لانتخابات بعد قرار المحكمة العليا رفض تعليق أعمال البرلمان البريطاني

منذ 1 ساعة 24 September، 2019
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة