غوتيريش: هناك احتمال مقلق لاندلاع نزاع مسلح في منطقة الخليج لن نستطيع تحمل تداعياته – موقع قناة المنار – لبنان
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September 24 2019 - 17:42

غوتيريش: هناك احتمال مقلق لاندلاع نزاع مسلح في منطقة الخليج لن نستطيع تحمل تداعياته

منذ 1 ساعة 24 September، 2019
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