وزير الخارجية السوري يستقبل كبير مساعدي وزير خارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة

استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء السوري وزير الخارجية وليد المعلم قبل ظهر اليوم كبير مساعدي وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية للشؤون السياسية الخاصة علي أصغر خاجي والوفد المرافق.

وبحث الجانبان في العلاقات الثنائية الاستراتيجية ين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى مختلف التطورات المتعلقة بمكافحة الإرهاب في سورية، وعمل اللجنة الدستورية، كما جرى التداول في التطورات الأخيرة في المنطقة، حيث تم التأكيد على أهمية التنسيق والتشاور المستمرين بين البلدين الشقيقين في مواجهة كافة أشكال العقوبات الاقتصادية التي يتعرض لها البلدان لدفعهما للتخلي عن سيادتهما وقرارهما المستقل، والرضوخ لمشاريع الهيمنة الأمريكية التي تحاول الولايات المتحدة الأمريكية فرضها على المنطقة.

المصدر: وكالة سانا