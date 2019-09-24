الخارجية الايرانية تدين بشدة ادعاءات الترويكا الاوروبية بشأن مزاعم إستهداف أرامكو السعودية وتعتبرها تحريضية – موقع قناة المنار – لبنان
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September 24 2019 - 15:40

الخارجية الايرانية تدين بشدة ادعاءات الترويكا الاوروبية بشأن مزاعم إستهداف أرامكو السعودية وتعتبرها تحريضية

منذ 16 mins 24 September، 2019
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