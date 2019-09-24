ظريف: الاوروبيون فشلوا في تنفيذ التزاماتهم تجاه الاتفاق النووي

اكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف أن “الدول الاوروبية الثلاث فشلت في تنفيذ التزاماتها تجاه الاتفاق النووي اثر خروج اميركا منه”. وكتب ظريف، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” حول البيان الاخير الصادر عن الدول الاوروبية الثلاث بريطانيا وفرنسا والمانيا بشأن ما وصفته بضرورة التوصل الى اتفاق جديد مع ايران، انه “منذ شهر مايو عام 2018 ، فشلت الدول الاوروبية الثلاث في تنفيذ التزاماتها تجاه الاتفاق النووي من دون اذن اميركا.”

واضاف أن “السبيل لمعالجة هذا العجز هو توفر الإرادة الشاملة لايجاد طريق مستقل وعدم التكرار الببغائي لمزاعم اميركا الفارغة والمواءمة مع برنامج العمل المشترك الشامل”. وفي الرد على دعوة الدول الاوروبية الثلاث للتوصل الى اتفاق جديد حسب قولها، كتب ظريف “لن يكون هنالك اي اتفاق جديد قبل الالتزام بالاتفاق الراهن”. وكانت الدول الاوروبية الثلاث قد طلبت من ايران في بيانها المشترك للتفاوض حول برنامجها النووي وبرنامجها الصاروخي والقضايا الامنية في المنطقة.

المصدر: ارنا