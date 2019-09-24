وزير الخارجية السوري وليد المعلم يستقبل كبير مستشاري وزير الخارجية الايراني على اصغر خاجي ويبحث معه العلاقات الثنائية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 24 2019 - 15:40

وزير الخارجية السوري وليد المعلم يستقبل كبير مستشاري وزير الخارجية الايراني على اصغر خاجي ويبحث معه العلاقات الثنائية

منذ 39 mins 24 September، 2019
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة