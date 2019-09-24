حزب الحق: جرائم تحالف العدوان مستمرة رغم مبادرة السلام اليمنية

أكد حزب الحق، اليوم الثلاثاء، أن جرائم تحالف العدوان السعودي الأمريكي مستمرة بحق الشعب اليمني رغم مبادرة السلام التي أعلنها الرئيس مهدي المشاط، داعيا القيادة السياسية ألا يطول انتظارها للرد السعودي على المبادرة لأن من يقود التحالف ليس ممن يفهم رسائل السلام.

وأوضح حزب الحق في بيان أن”طيران تحالف العدوان الأمريكي الإسرائيلي البريطاني وبأدواته السعودية والإماراتية يجدد عدوانه على المدنيين الآمنين ويستهدف المنازل والمساجد في منطقة السواد والشعاب وقطعبة بمحافظات عمران وحجة والضالع وقد راح ضحيتها نساء وأطفال”.

وأدان بشدة هذه الجرائم البشعة، مؤكدا للقيادة السياسية أن قيادة تحالف العدوان لم تستوعب رسالة السلام التي أطلقت من صنعاء وأنها لن تفهم إلا رسائل الطيران المسير والقوة الصاروخية فيما يبدو.

ودعا البيان الأمم المتحدة ومبعوثها ومنظمات المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية أن تخرج من صمتها المخزي وأن تدين هذه الجرائم البشعة، وإلا فإنها شريكة فيها بتواطؤها وصمتها.

وطالب حزب الحق القيادة السياسية ألا يطول انتظارها للرد السعودي على المبادرة لأن من يقود تحالف العدوان ليس ممن يفهم رسائل السلام بشكلٍ جيدٍ بل إنه يفهمها رسائل ضعف.

المصدر: المسيرة