وزير الصحة الجزائري يقول إن جهازاً طارداً للبعوض هو السبب الأولي للحريق بمستشفى بولاية الوادي 

قال وزير الصحة الجزائري إن الحريق الذي نشب بمستشفى للأطفال بولاية الوادي، وأدى لمقتل 8 من حديثي الولادة، قد يرجع لجهاز طارد للبعوض. ونقل تلفزيون النهار الجزائري عن محمد ميراوي قوله إن “الجهاز الكهربائي الطارد للبعوض سبب أولي لنشوب الحريق”. فيما ذكر جهاز الحماية المدنية الجزائري عبر (تويتر) أن “حصيلة حريق مستشفى الأم والطفل بولاية الوادي هي إنقاذ 76 شخص منهم 11رضيعا، و37 امرأة و 28 عاملا و عاملة بالمستشفى، وفاة 8 أطفال رضع ( 3 بحروق و 5 مختنقين)، في حين تم منع انتشار الحريق للاماكن الأخرى بالمستشفى ووقوع ضحايا آخرين”.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية