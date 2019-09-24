زاخاروفا: الوفد الروسي قام بتقديم طلبات الحصول على التأشيرات الأميركية في الموعد المحدد

نفت الخارجية الروسية مزاعم الجانب الأميركي بشأن عدم تقديم أعضاء الوفد الروسي طلبات الحصول على تأشيرات الدخول لحضور الجلسة العامة للأمم المتحدة في الوقت المحدد. وقالت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاوفا “لم يحصل عدد من أعضاء الوفد الروسي الرسمي على تأشيرات أميركية للمشاركة في جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة. هذا مثال شائن على عدم احترام الولايات المتحدة الأمريكية لأعضاء الأمم المتحدة، وكذلك عدم وفائها بالتزاماتها كدولة تستضيف المنظمة العالمية”.

وأضافت زاخاروفا “يشير الجانب الأميركي إلى مشاكل تقنية بشأن مواعيد تقديم المستندات. الأمر ليس كذلك. تم تقديم المستندات في الميعاد الذي حدده الدبلوماسيون الأميركيون. المستندات التي قدمناها من قبل (قبل شهرين من ميعاد السفر) تم إعادتها لنا مع ملاحظة “تم تقديمها مبكراً”.

من جهته، صرّح رئيس اللجنة الدولية في مجلس الاتحاد الروسي قسطنطين كوساتشوف، أنه لم يتمكن من الحصول على تأشيرة الولايات المتحدة في الوقت المحدد ولن يتمكن من المشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك. وقال كوساتشوف لوكالة “سبوتنيك” “في انتهاك لالتزاماته تجاه المجتمع الدولي ، لم يصدر الجانب الأمريكي تأشيرات في الوقت المحدد لعدد من أعضاء الوفد الرسمي ، بمن فيهم أنا ، ومجموعة من الأشخاص المرافقين الذين خططوا للسفر إلى نيويورك اليوم لحضور الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة”، مضيفا أن “هذا عمل شائن دون تفسير أو عذر”.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية