رئيس البرلمان النمساوي : الاتحاد الأوروبي سيستمر في التوسع

صرّح رئيس البرلمان النمساوي كارل بادر الثلاثاء، أن الاتحاد الأوروبي سيستمر في التوسع. وقال بادر، خلال المنتدى الرابع لرؤساء برلمانات البلدان الآسيوية الأوروبية دول أوراسيا في نورسلطان، “منذ أسابيع عديدة تم اتخاذ قرار بدخول دول جديدة في الاتحاد الأوروبي. يهمنا جداً أن تنتشر القيم [الأوروبية] التي تشكل حجر الأساس لجميع محادثاتنا، مثل حقوق الإنسان، في أوراسيا”. هذا وكان رؤساء وزراء مجموعة “في 4” (التشيك، سلوفاكيا، بولندا وهنغاريا)، خلال قمة جرت في براغ بتاريخ 12 أيلول/سبتمبر، اعتمدوا بياناً دعموا فيه جهود دول البلقان الغربية لانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وسبق للاتحاد الأوروبي أن منح وضع مرشحين لعضوية الاتحاد، لكل من ألبانيا ومقدونيا وصربيا والجبل الأسود. و في شباط/ فبراير 2016، قدمت البوسنة والهرسك طلباً رسمياً للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، كما تسعى كوسوفو التي اعترفت بها 23 دولة من أصل 28 دولة أعضاء في الاتحاد الأوروبي، أيضاً للحصول على العضوية في الاتحاد.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية