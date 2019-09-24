اليمن: 13 شهيداً في جريمة للعدوان بالضالع

استشهد 13 مواطناً الثلاثاء، في حصيلة أولية لغارات شنّها طيران العدوان السعودي الأمريكي على منزل مواطن في محافظة الضالع (وسط). وبحسب موقع “المسيرة نت”، فإن طيران العدوان استهدف منزل مواطن في منطقة حبيل السماعي بمديرية قعطبة الضالع. وأكد المراسل استشهاد 13 مواطناً كحصيلة أولية جراء قصف طيران العدوان، مشيراً إلى أن عمليات الإنقاذ وانتشار الضحايا لا تزال مستمرة.

وارتكب طيران العدوان الاثنين، جريمة مروعة في منطقة السواد بمحافظة عمران، حيث استشهد 7 مواطنين بينهم نساء وأطفال من أسرة واحدة. وأمعن طيران العدوان أمعن في إجرامه حيث لاحق الأسرة وهي من البدو الرُحّل بداخل أحد المساجد بعد أن هربت من خيمتهم بسبب غارات العدوان في المنطقة. وكان مواطنان اثنان استشهدا إثر استهداف طيران العدوان بصاروخ سيارة في منطقة العادي بمديرية حرف سفيان مساء الأحد. وتأتي مجازر العدوان عقب إطلاق رئيس المجلس السياسي الأعلى المشير مهدي المشاط مبادرة بوقف استهداف أراضي السعودية بالطيران المسير والصواريخ الباليستية والمجنحة وكافة أشكال الاستهداف.

المصدر: المسيرة نت