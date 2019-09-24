الفرزلي: تسوية الأمور الداخلية متصلة بواقع المنطقة وملفات اخرى معقدة

رأى نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي أن “رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري توصل بعد اجتماعات مع الفرنسيين الى النتائج المرجوة بالنسبة لمؤتمر سيدر على أن تبدأ آلية التنفيذ بالنسبة للبنان”.

أما عن كيفية صرف الأموال، فأشار في حديث اذاعي إلى أنها “إجرائية على أن يتصرف الرئيس الحريري بحكمة وروية بما يتلاءم مع مصلحة البلد وتنفيذ مقررات سيدر بطريقة سليمة”.

وأوضح أن “تسوية الأمور الداخلية متصلة بواقع المنطقة وملفات معقدة أخرى ولكن في نهاية الامر لا بد من حل”، مشيرا الى أن “لبنان سيصمد وهو ملتزم بموازنة وفق المقتضيات المطلوبة تأخذ الإجراءات المطلوبة بعين الاعتبار”.

وعول الفرزلي على “الثروة النفطية في البحر لخروج لبنان من محنته”، أكد إيمانه بـ”غد أفضل وكل الحديث عن مستقبل سلبي يأتي من خلفية سياسية بهدف إحباط المعنويات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام