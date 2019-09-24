السراج أكد تمسكه بمبادرته التي طرحها في حزيران/يونيو بعقد ملتقى ليبي للأطياف الليبية الداعية للحل السلمي (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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September 24 2019 - 13:34

السراج أكد تمسكه بمبادرته التي طرحها في حزيران/يونيو بعقد ملتقى ليبي للأطياف الليبية الداعية للحل السلمي (سبوتنيك)

منذ 2 ساعة 24 September، 2019
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